Aggressioni a coppia nel Napoletano | due in carcere e quattro ai domiciliari

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’accusa è di aver aggredito, in due occasioni, una donna e, con atti persecutori, averla costretta a cambiare abitazione e abitudini di vita. Per questo nei confronti di sei persone la polizia ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare – due inai– emesse dal gip del tribunale di Napoli Nord. La vicenda ha avuto inizio nel 2021 a Mugnano, un comune a nord di Napoli, quando la donna sarebbe stata costretta dai familiari del suo ex marito a lasciare la casa dove abitava con il suo nuovo compagno. E non solo. La, cone minacce, sarebbe stata invitata a non fare più ritorno nel quartiere ma anche a lasciare le loro attività lavorative. Successivamente ai danni delle due vittime sarebbe stato messo in atto un tentativo di ...