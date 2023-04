Aggrediscono una coppia di turisti americani vicino a Termini e li minacciano con una pistola semiautomatica | arrestati

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Stavano rientrando a tarda notte nel bed&breakfast dove alloggiavano quando sono stati aggrediti e rapinati. E’ la sorte toccata a dueche si sono visti puntare addosso una. Autori della rapina due giovanissimi con precedenti. Entrambi – come riporta il Messaggero – sono statidalla polizia per rapina a mano armata consumata tra il 13 e il 14 aprile dietro la stazione. I due, un uomo di 25 anni e una donna di 23, stavano rincasando verso le 4.30 del mattino quando sono stati aggrediti. Uno dei due, cittadino libico nato nel 2002, ha afferrato l’uomo per il collo, gli ha sottratto 50 euro e un iPhone e strappato una collana d’oro. La compagna lìè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Aggrediscono una coppia di turisti americani vicino a Termini e li minacciano con una pistola semiautomatica: arres… - LoredanaErgasti : Finché l’uomo attraverserà la strada di un’orsa con i cuccioli, finché quell’orsa avrà paura aggredirà per difender… -

Perché stiamo parlando di questo: ditragedia che ha colpito un povero ragazzo e la sua famiglia". Gli orsil'uomo, di solito "Assolutamente no, non siamo tra le loro prede. Ma, se ...Inoltre non sigli extraprofitti. Queste le osservazione della Cgil sul Def, ... Per le pensioni il superamento della Fornero e' rinviato ancoravolta. Per la Cisl e' positivo lutilizzo ...La situazione precipita: gli autoctoniil trio conferocia irreale. Paiono indemoniati. Che fine avra fatto Ashley Per non incappare in spoiler mi limito ad anticiparvi che la ...

Aggrediscono una coppia di turisti americani vicino a Termini e li minacciano con una pistola semiautomatica:… Il Fatto Quotidiano

A Brescia una donna ha aggredito e accoltellato il fidanzato perché pensava che lo stesse tradendo. È stata fermata a fatica dai carabinieri ...NAPOLI – Aggredita, colpita con una martellata fatale e addirittura bruciata in alcune parti del corpo. Così è morta la 72enne Rosa Gigante, mamma del noto tiktoker Donato De Caprio, autore dell’ormai ...