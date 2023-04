Aggredisce medico e guardie giurate all’ospedale Cotugno | poi tenta il suicidio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri al Pronto soccorso Infettivologo dell’Ospedaledi Napoli ,dove un senza fissa dimora, probabilmente tossicodipendente, ha prima cercato di salire nei reparti dal pronto soccorso per cercare un “alloggio” per dormire e poi hato di aggredire medici e. In un primo momento ha brandeggiato a mo di spada una mazza da lavapavimenti ed è stato disarmato dalla guardia giurata poi hato con un paio di forbici che nascondeva nei guanti di tagliarsi le vene, lì con professionalità e sangue freddo una guardia giurata dell’Union Security S.p.A l’ha bloccato e salvato la vita allertando immediatamente i Carabinieri, che giunti sul posto hanno provveduto alle conseguenzialità’ del caso poi terminate in un ...