Aggredisce il padre | 47enne arrestato a Torre del Greco

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndidelè statoper maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Sono stati gli agenti del locale Commissariato ad intervenire per la segnalazione di una lite familiare in uno stabile dove, sul pianerottolo di un appartamento, hanno trovato un uomo che ha riferito di aver litigato con il. I poliziotti sono stati poi avvicinati da quest’ultimo, il quale ha raccontato che, come già accaduto in precedenti occasioni, suo figlio lo aveva aggredito con una statuetta ferendolo alla testa. Ilè stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un 47enne di Torre del Greco è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Gli agenti sono interventui per la segnalazione di una lite familiare in uno ...