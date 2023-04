Aggredì e uccise un anziano: arrestato latitante internazionale, si nascondeva ad Airola (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio odierno gli investigatori della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento hanno arrestato ad Airola un latitante internazionale di origine albanese, ricercato da oltre un biennio. La costante attività di monitoraggio delle presenze sul territorio provinciale ha permesso di individuare l’uomo, che nel 2010 si è reso autore, con altri complici, di rapina in pregiudizio di un anziano ultraottantenne, prima colpito selvaggiamente a pugni e con un corpo contundente e poi dopo averlo legato mani e piedi ne ha causato la morte per asfissia. Il frutto della rapina è stato di appena 300 euro in contanti. Per i reati di cui sopra, lo stesso è stato condannato dallo Stato greco all’ergastolo. Gli uomini della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio odierno gli investigatori della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento hannoad Airola undi origine albanese, ricercato da oltre un biennio. La costante attività di monitoraggio delle presenze sul territorio provinciale ha permesso di individuare l’uomo, che nel 2010 si è reso autore, con altri complici, di rapina in pregiudizio di unultraottantenne, prima colpito selvaggiamente a pugni e con un corpo contundente e poi dopo averlo legato mani e piedi ne ha causato la morte per asfissia. Il frutto della rapina è stato di appena 300 euro in contanti. Per i reati di cui sopra, lo stesso è stato condannato dallo Stato greco all’ergastolo. Gli uomini della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione, ...

