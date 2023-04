Adriana Lima non accetta il suo corpo dopo il parto L' ex angelo di Victoria' s Secret | ' È una continua lotta'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La gravidanza , per quanto sia uno dei momenti più emozionanti nella vita di una donna, porta ila subire diversi cambiamenti . Succede a tutti, anche alle top model come. L'ex ...

La gravidanza , per quanto sia uno dei momenti più emozionanti nella vita di una donna, porta il corpo a subire diversi cambiamenti . Succede a tutti, anche alle top model come. L'ex angelo di Victoria's Secret ha confessato, in un'intervista rilasciata a People , che accettare il suo corpo post terzo parto non è stato affatto una passeggiata e tuttora deve ...Digitando su Google il nome di, la prima parola collegata che il motore di ricerca suggerisce è "ingrassata". Il corpo delle donne famose è sempre oggetto di analisi e critiche, soprattutto se la donna in questione è ......

Adriana Lima sul suo corpo post gravidanza: "Ogni giorno mi sforzo di accettare il cambiamento" la Repubblica

La gravidanza, per quanto sia uno dei momenti più emozionanti nella vita di una donna, porta il corpo a subire diversi cambiamenti. Succede a tutti, anche alle top model come ...La top model Adriana Lima lo scorso anno è diventata madre per la terza volta: insieme al marito Marko Jaric ha accolto il figlio Cyan alla fine di agosto. La maternità, per l'ex Angelo di Victoria's ...