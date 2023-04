Adriana Lima commenta i cambiamenti del suo corpo dopo il parto:” Lotta continua” (Di mercoledì 19 aprile 2023) C’è chi è convinto che la maternità sia “una delle gioie più grandi per una donna” e chi sostiene che partorire un figlio porta una madre ad affrontare parecchie difficoltà, mettono a dura prova il proprio fisico e la propria salute mentale. Anche la top model Adriana Lima, come ha confessato a People, ha avuto parecchi problemi ad accettare il proprio corpo dopo il terzo parto, avvenuto lo scorso agosto. Tuttora, ha dichiarato, deve combattere con le insicurezze che a volte prendono il sopravvento: “Faccio fatica ogni giorno ad accettare il mio corpo, devo ricordare a me stessa che sono umana e va bene se mi sento insicura”. dopo la nascita del piccolo Cyan, figlio di Adriana e di Andre Lemmers e fratellino di Sienna e Valentina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) C’è chi è convinto che la maternità sia “una delle gioie più grandi per una donna” e chi sostiene cherire un figlio porta una madre ad affrontare parecchie difficoltà, mettono a dura prova il proprio fisico e la propria salute mentale. Anche la top model, come ha confessato a People, ha avuto parecchi problemi ad accettare il proprioil terzo, avvenuto lo scorso agosto. Tuttora, ha dichiarato, deve combattere con le insicurezze che a volte prendono il sopravvento: “Faccio fatica ogni giorno ad accettare il mio, devo ricordare a me stessa che sono umana e va bene se mi sento insicura”.la nascita del piccolo Cyan, figlio die di Andre Lemmers e fratellino di Sienna e Valentina ...

