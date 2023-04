Addio ad Angelo Martusciello: una vita dedicata alla ristorazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) È mancato all’affetto dei suoi cari Angelo Martusciello, 94 anni, fratello di Antonio, proprietario del complesso Gli Dei di Pozzuoli. Un uomo forte, intelligente e instancabile esempio di saggezza per tutta la famiglia. Ha dedicato al lavoro in cucina molto tempo della sua vita, crescendo nella trattoria storica del padre, ancora oggi presente sul porto Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 19 aprile 2023) È mancato all’affetto dei suoi cari, 94 anni, fratello di Antonio, proprietario del complesso Gli Dei di Pozzuoli. Un uomo forte, intelligente e instancabile esempio di saggezza per tutta la famiglia. Ha dedicato al lavoro in cucina molto tempo della sua, crescendo nella trattoria storica del padre, ancora oggi presente sul porto Il Blog di Giò.

