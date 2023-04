Addio a Federico Salvatore | il cantautore napoletano è morto a 63 anni

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Era stato colpito da un’emorragia cerebrale nel 2021. La notizia è stata data dalla mogli Flavia D’Alessio: «La cosa più complicata è gestire il dolore.è andato via in un'ora»

Napoli dice addio a uno degli ultimi chansonnier napoletani, eccentrico, raffinato ma anche divertente. Federico Salvatore non ce l'ha fatta; l'artista aveva 63 anni e il 13 ottobre 2021 fu colpito da un'emorragia cerebrale. "Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera non sono semplicemente fans. Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici", scrive la moglie.

Addio a Federico Salvatore, comico e cantautore dall'animo sensibile TGCOM

È scomparso il celebre cantautore napoletano Federico Salvatore, famoso per il suo umorismo eccentrico e per alcune canzoni iconiche.