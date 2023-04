Addio a Federico Salvatore | il cantautore e cabarettista napoletano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) È morto, 63 anni,noto per i pezzi satirici che hanno contraddistinto la sua carriera musicale. Ad annunciare la triste notizia è Flavia D’Alessio, moglie dell’artista, come riporta l’Ansa: “La cosa più complicata è gestire il dolore.è andato via in un’ora. È successo tutto velocemente”. L’affetto per la città di Napoli e la comicità delle sue esibizioni, hanno caratterizzato l’intero percorso artistico e musicale del cantante. La serie di episodi umoristici narrati nella raccolta Incidenti, mettono in luce l’ambivalenza del suo personaggio che contrappone l’arroganza di, allo spirito popolare di. Il chansonnier partenopeo, fin da bambino, ha dimostrato una forte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Un grande artista che avrebbe meritato anche più successo di quello raccolto nella sua lunga e brillante carriera.… - guidoromano13 : RT @EdoardoMecca1: Irriverenza, ironia, scrittura e tanta genialità. Addio a Federico Salvatore, enorme cantautore della musica italiana. - NikoFantomasi : Federico Salvatore morto a Napoli: addio all'istrionico chansonnier. Requiescat in Pax caro ?? - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Addio al cantautore e cabarettista napoletano, Federico Salvatore.Aveva 64 anni.Nel 2021 era stato colpito da un'emorr… - Enzo97736396 : RT @anperillo: Un grande artista che avrebbe meritato anche più successo di quello raccolto nella sua lunga e brillante carriera. Addio a F… -

Dopo la diffusione della notizia della morte diSalvatore, sui social sono circolati tanti post dial cantautore napoletano: " Per quelli della mia generazione sei stato un mito , al ...Leggi anche È mortoSalvatore,al cantautore napoletano: 'È andato via in un'ora' Le condizioni diSalvatore, la moglie: 'Piccoli progressi, tornerà più irriverente di prima' ...Leggi anche È mortoSalvatore,al cantautore napoletano: 'È andato via in un'ora' Il ritorno di Blanco: "Ho sbagliato a Sanremo, speravo di finire in carcere" La canzone divenne un ...

Addio a Federico Salvatore, comico e cantautore dall'animo sensibile TGCOM

Stampa E’ morto Federico Salvatore, cantautore e comico napoletano. Aveva 63 anni e nel 2021 era stato colpito da un’emorragia cerebrale. A dare la notizia della scomparsa di Salvatore è stata sua mog ...Ennesima stoccata di Federico Fashion Style alla ex moglie via social, ma questa volta la risposta non si è fatta attendere.