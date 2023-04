Adani | “Napoli | il migliore è Kvara Meret ieri superiore a Maignan”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Danieleritiene che ildeltskhelia eseraè statoIlesce dalla Champions League, dopo il pareggio diallo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. In virtù della vittoria dell’andata a San Siro, il Milan ha staccato il pass per le semifinali della competizione europea. Danieleha detto la sua nel corso del suo intervento alla Bobo Tv: “Il Milan ha vinto nell’unico modo che poteva vincere, non poteva fare una gara diversa. Stava negli ultimi 30 metri e nelle ripartenze, con i calciatori a disposizione di Pioli, è stato molto pericoloso. Ildelè ...

Adani: "Non critico Kvaratskhelia, è stato il migliore del Napoli. Osimhen non l'ha aiutato" TUTTO mercato WEB

Il fatidico giorno è arrivato questa sera alle ore 21 al Maradona si giocherà la gara di ritorno tra Napoli e Milan, valida per l’accesso alla semifinale di Champions League. Il Milan, avendo vinto a ...Daniele Adani, ex calciatore, ha parlato anche di Kvaratskhelia: 'Si è inventato le due occasioni del Napoli che in passato sarebbero stati due gol'.