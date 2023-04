Ad Amici 22 eliminata Federica | le pesanti accuse ad Arisa “E’ stata una pessima maestra”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Al termine della quinta puntata del Serale di22, andata in onda sabato scorso, 15 aprile 2023, a lasciare per sempre il talent di Maria De Filippi èla cantanteAndreani, che ha avuto la peggio nel ballottaggio col ballerino di classico Ramon Agnelli.è tornata su Instagram dopo l’eliminazione per ringraziare tutti quanti, anche la sua coach, ma c’è chi non è affatto d’accordo con lei e anzi pensa che la colpa dell’eliminazione disia proprio della cantante, che non ha fatto abbastanza per lei preferendole Wax, che è il suo pupillo. A esprimersi in tal senso sono stati tantissimi telespettatori che hanno commentato l’addio diAndreani sotto il post pubblicato dalla pagina ufficiale di...