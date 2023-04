Accordo con la Carrara: l’ovale di Francesco Bassano torna alla biblioteca Angelo Mai (Di mercoledì 19 aprile 2023) Grazie alla collaborazione con Accademia Carrara “La Repubblica di Venezia riceve doni dalla Provincia di Bergamo”, l’ovale di Francesco Bassano, torna nella sua collocazione originaria, all’interno della biblioteca Angelo Mai, nella storica Sala Tassiana, sede della vasta raccolta di opere di Torquato Tasso. Un ovale che racchiude una scena piuttosto affollata: Mercurio, Cerere, Vulcano e Bacco, in un di sotto in su che deve molto alla pittura del Veronese, si allungano a porgere i doni a una donna. È la Repubblica di Venezia che viene omaggiata da Bergamo, in un’ambientazione di “vibrazioni e riflessi in una luce argentea”, nelle parole della storica dell’arte Luisa Attardi. Come racconta Paolo Plebani – responsabile ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Graziecollaborazione con Accademia“La Repubblica di Venezia riceve doni dProvincia di Bergamo”,dinella sua collocazione originaria, all’interno dellaMai, nella storica Sala Tassiana, sede della vasta raccolta di opere di Torquato Tasso. Un ovale che racchiude una scena piuttosto affollata: Mercurio, Cerere, Vulcano e Bacco, in un di sotto in su che deve moltopittura del Veronese, si allungano a porgere i doni a una donna. È la Repubblica di Venezia che viene omaggiata da Bergamo, in un’ambientazione di “vibrazioni e riflessi in una luce argentea”, nelle parole della storica dell’arte Luisa Attardi. Come racconta Paolo Plebani – responsabile ...

