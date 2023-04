Accoglienza speciale? Di cosa parliamo Decreto Cutro | Gasparri spiega l' emendamento

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "Dovete chiedere alla Lega. Abbiamo trovato una convergenza che riguarda i gruppi parlamentari e gli uffici tecnico legislativi. Bisogna lavorare con cautela, perché a volte si toccano più testi. Vi ho fatto l'esempio di condizioni psicofisiche che vengono tolte mentre si lasciano patologie non curabili altrove, concetto più semplice da verificare. Poi non sosarà presentato in aula su altre norme. Devo immaginare ci sia un punto di sintesi allo stato dell'arte. Sono abbastanza tranquillo. La maggioranza va avanti compatta su tutti i temi. Si trovano delle mediazioni. Ieri ha parlato il Presidente del Partito Popolare Europeo, di cui Tajani è vicepresidente. Ognuno ha la sua sensibilità, però c'è una convergenza su alcune emergenze. Nella fattispecie si parla di unper regolare diversamente questa procedura di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Il governo fa la faccia feroce sull'immigrazione ma è allo sbando, mente dicendo che la protezione speciale c'è sol… - chiaragribaudo : Il #Governo vuole eliminare la protezione speciale per i migranti, l'unico sistema pubblico e non emergenziale di a… - fattoquotidiano : Migranti, Schlein contro il governo Meloni: “Vergognoso cancellare la protezione speciale e l’accoglienza diffusa” - infoitinterno : Decreto Cutro, Gasparri (FI): 'Maggioranza avanti compatta, emendamento regola accoglienza speciale' - fabiolabrignone : RT @FocuSicilia: Il nuovo commissario speciale Valenti ieri a #Lampedusa. I numeri dell'#accoglienza nell'Isola e le nuove regole sulla Pro… -

... soprattutto, non hanno nemmeno diritto all'. A certificarlo sono gli ultimi ufficiali, ... Circa diecimila, invece, sono coloro che hanno ricevuto la protezionedi cui si sta molto ...Garanzia di qualità,e assistenza nell'ora del Commiato. Spesso, nell'ora più difficile,... E l'opportunità di celebrare un ricordoalla persona amata all'interno della Sala ...... segretario di +Europa, confonde Cas, hotspot e centri per il rimpatrio, ma inspiegabilmente afferma che il sistema didegli immigrati illegali sarà smantellato se la protezione...

Decreto Cutro, Gasparri (FI): "Maggioranza avanti compatta ... La7

Lepore: "La soluzione del Commissario nazionale è disastrosa". Incontri con i sindaci della provincia: potrebbero essere requisiti ex caserme ...In generale, il sistema dell’accoglienza sta fronteggiando arrivi superiori alla ... Torino e Firenze — d’altronde sta chiedendo a Palazzo Chigi di non cancellare la protezione speciale, perché ci ...