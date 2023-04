“Accedi al tuo portale…”: allarme falso avviso Inps, non aprire questa mail (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oggi come oggi siamo circondati da numerosi tentativi di truffa. Uno degli ultimi sfrutta il nome dell’Inps, uno degli enti più conosciuti. Ultimamente è capitato a molte persone di ricevere una e-mail in cui si parla di un rimborso di 250 euro da parte dell’Inps. Purtroppo però sappiamo che l’Istituto di Previdenza Sociale non c’entra assolutamente niente. Si tratta purtroppo di un ennesimo tentativo di truffa online o meglio detto: Phishing. Gli hacker sono sempre alla ricerca di modi per carpire i dati sensibili degli utenti, a partire da semplici password fino a informazioni dei conti bancari. Insomma, è sempre molto importante avere gli occhi ben aperti ogni qualvolta di riceve una mail del genere. Nuovo tentativo di truffa tramite mail.Ilovetrading.itMa qual è il messaggio che sta facendo ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oggi come oggi siamo circondati da numerosi tentativi di truffa. Uno degli ultimi sfrutta il nome dell’, uno degli enti più conosciuti. Ultimamente è capitato a molte persone di ricevere una e-in cui si parla di un rimborso di 250 euro da parte dell’. Purtroppo però sappiamo che l’Istituto di Previdenza Sociale non c’entra assolutamente niente. Si tratta purtroppo di un ennesimo tentativo di truffa online o meglio detto: Phishing. Gli hacker sono sempre alla ricerca di modi per carpire i dati sensibili degli utenti, a partire da semplici password fino a informazioni dei conti bancari. Insomma, è sempre molto importante avere gli occhi ben aperti ogni qualvolta di riceve unadel genere. Nuovo tentativo di truffa tramite.Ilovetrading.itMa qual è il messaggio che sta facendo ...

