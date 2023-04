Accadde oggi | 19 aprile | da Azzimonti a Caprile

(Di mercoledì 19 aprile 2023) 19: daa CStagione 1952-’53, quella del ritorno nel massimo campionato della Roma. Il 19di settant’anni fa anni fa la Lupa ospitava l’Atalanta, nel giorno dell’unica rete in Serie A e in giallorosso di Antonio. Per i capitolini andava a segno anche Carlo Lucchesi, all’ultima partita con quella maglia. A Torino il danese Karl Aage Hansen (campione d’Italia nel torneo precedente) scriveva l’explicit realizzativo con la maglia della Juventus. Quella domenica Emilio Candava in gol per l’ultima volta in A e con la casacca della Lazio. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: Gli Eroi del Calcio.com L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - annalisapanello : RT @artedipulire: Accadde oggi 19 aprile - 1937: L'Italia fascista e le leggi razziali VERSO il 25 APRILE. FU LIBERAZIONE Sostituzione etn… - Accadde_Oggi : 1775 – Inizio della guerra d'indipendenza americana con la battaglia di Lexington e Concord #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 1810 – Il Venezuela giunge a una forma di autogoverno #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 1820 – Sull'isola di Milo, in Grecia, Jules Dumont d'Urville vede nella ca... #AccaddeOggi -

Cosa, dunque, agli albori delle mafie, e perchéproprio in quelle regioni che ... Talmente a proprio agio "che il termine mafia èun termine della globalizzazione e indica il peso ...2012: Muore a 71 anni Mark Lavon "Levon" Helm, cantante e batterista di The Band. Era nato a Elaine, Arkansas, USA, il 26 maggio 1940. Avanti TAGS 19 aprile , Claudio Cecchetto , Levon Helm La ...Lo stessoa Cortés e Pizarro, che i popoli usati come carne da sacrificio umano dai aztechi ... E si potrebbe utilmente chiedere, che so, agli africani, se stanno meglioche i colonizzatori ...

Accadde oggi: 18 aprile, almanacco del giorno Globalist.it

In un'intervista Nikita Pelizon ha parlato di Luca Onestini. Oltre a replicare alle sue parole ha svelato cosa è accaduto dopo il GF Vip ...C’è stata da subito eccitazione intorno a Cocainorso, in gran parte per via di un titolo da cinema anni ‘70 (come accadde già anni fa con Snakes On A Plane) e un po’ per via della sua sinossi e del fa ...