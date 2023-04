Abodi: “Due italiane vicine alla finale è un motivo di soddisfazione” (Di mercoledì 19 aprile 2023) All'indomani della qualificazione alle semifinali di Champions League del Milan, Andrea Abodi ha parlato del momento del calcio italiano Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 aprile 2023) All'indomani della qualificazione alle semifinali di Champions League del Milan, Andreaha parlato del momento del calcio italiano

Abodi: "Meraviglioso il cammino delle italiane in Europa" Le parole del ministro dello Sport Abodi sulle italiane nelle coppe europee: "Che due italiane arrivino vicino alla finale è meraviglioso" Il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi ha parlato dell'ottimo percorso che stanno facendo le squadre italiane nelle coppe europee.

Gravina: 'Per le seconde squadre servono modifiche in Lega Pro' ... quindi sul decreto legislativo numero 36, già anticipato dal ministro Abodi. Noi siamo dell'avviso ... 'L'Italia è un paese geograficamente complesso: un'organizzazione che coinvolgeva due isole avrebbe ...