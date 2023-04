“Abbiamo sopravvalutato Kvaratskhelia?” – La risposta di Spalletti è molto onesta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Serata amara per il Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti non vanno oltre l’1-1 nel ritorno di Champions League contro il Milan e sono costretti a rinunciare al sogno semifinale. Sicuramente non è stata la serata del Napoli, che nonostante ci abbia provato non è riuscito ad abbattere il muro eretto dal Milan. Il ritorno di Osimhen non ha dato l’apporto offensivo sperato, anche se il nigeriano ha comunque trovato il gol allo scadere. Chi è apparso sottotono è stato certamente Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano non è riuscito ad essere incisivo come sempre nell’uno contro uno e ha fallito il rigore che avrebbe portato il Napoli ai supplementari. Kvaratskhelia Napoli Milan Nel corso della conferenza stampa post partita, Luciano Spalletti ha parlato così del suo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Serata amara per il Napoli. Gli azzurri di Lucianonon vanno oltre l’1-1 nel ritorno di Champions League contro il Milan e sono costretti a rinunciare al sogno semifinale. Sicuramente non è stata la serata del Napoli, che nonostante ci abbia provato non è riuscito ad abbattere il muro eretto dal Milan. Il ritorno di Osimhen non ha dato l’apporto offensivo sperato, anche se il nigeriano ha comunque trovato il gol allo scadere. Chi è apparso sottotono è stato certamente Khvicha. Il georgiano non è riuscito ad essere incisivo come sempre nell’uno contro uno e ha fallito il rigore che avrebbe portato il Napoli ai supplementari.Napoli Milan Nel corso della conferenza stampa post partita, Lucianoha parlato così del suo ...

