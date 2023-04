Aaron Carter | morto annegato dopo aver ingerito sedativi e inalato un gas euforizzante

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Leggi Anche Media Usa,: rapper 34enne trovato senza vita in casa Le cause della morte Il rapporto dell'autopsia afferma che, sotto l'influenza delle sostanze, 'sia scivolato ...

Leggi Anche Media Usa, morto: rapper 34enne trovato senza vita in casa Le cause della morte Il rapporto dell'autopsia afferma che, sotto l'influenza delle sostanze, 'sia scivolato sott'acqua' annegando. Gli ...Lo scorso 5 novembre il 34enne, cantante e fratello di Nickdei Backstreet Boys , venne trovato senza vita nella vasca da bagno della sua casa a Lancaster, in California. Ora, a distanza di quasi sei mesi, è ...È stata rivelata la causa di morte di, teen idol anni 2000 e fratello di Nickdei Backstreet Boys . Secondo il medico legale della contea di Los Angeles, il cantante è annegato nella vasca da bagno dopo aver assunto ...

