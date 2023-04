Aaron Carter | l' ex fidanzata mette in discussione la causa di morte | Non ha alcun senso

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L'exdiha rotto il silenzio sulladidel cantante che, secondo le autorità, sarebbe annegato accidentalmente nella sua vasca da bagno. Melanie Martin, l'exdi, ha messo inil rapporto completo dell'autopsia, relativo alladidel compianto cantante, che nelle ultime ore è stato diffuso dalle autorità. "I risultati non sono una chiusura per me", ha affermato la ragazza. Il medico legale della contea di Los Angeles ha concluso che il cantante è annegato nella sua vasca da bagno il 5 novembre all'età di 34 anni. Ladell'annegamento? Gli effetti combinati di difluoroetano, un gas compresso utilizzato nei ...