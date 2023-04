"A un passo dalla pulizia etnica...". L'attacco choc della scrittrice contro Lollobrigida (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'offensiva di Ginevra Bompiani contro il ministro: "Parole da nazista. Non sono fascisti, sono nazisti. La sostituzione etnica è a un passo dalla pulizia etnica" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'offensiva di Ginevra Bompianiil ministro: "Parole da nazista. Non sono fascisti, sono nazisti. La sostituzioneè a un

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilomenaeFrance : Gli scatti nella vita, quelli che rimangono come grandi vittorie si fanno quando azzardiamo il passo più lungo dell… - PaoloTrombin : RT @nigrizia: Per la prima volta nel #Sahel, 45mila persone sperimenteranno livelli di fame catastrofici, a un passo dalla carestia, con pi… - paolagargaloni : RT @La7tv: #lariachetira Ginevra Bompiani: 'Meloni dice balle. La sostituzione etnica è a un passo dalla pulizia etnica. Hanno usato parole… - Cassiopea_oh : @piton_95 Sicure sicure? Non è che se apro uno space automaticamente passo per rosicona accozzata dalla mommanager? - GraziaMontefal2 : RT @MauroTurri1: Prima fa saltare il partito unico. Poi offende Renzi e i leopoldini come un Travaglio qualsiasi. Ora per fare la federazio… -