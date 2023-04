“A portieri invertiti l’avremmo vinta” Meret smentisce le malignità su di lui dopo l’andata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoSimos2 : @realvarriale @sscnapoli Sì è dimenticato un paio di cose: A portieri invertiti il rigore di kjava sarebbe entrato.… - Frances76174429 : @napolimagazine A portieri invertiti??? Ma che cazzo di giornalista sei? pagliaccio!!!! ?????? Sarebbe come dire,se Gi… - LucaGiangrande : Osimhen di là. I 'a portieri invertiti avremmo vinto noi...'. Kvicha fermato da CALABRIA Osimhen intrappolato da… - GUGNI22 : RT @Osatsanotnas: A portieri invertiti era 1-0 per il milan ?? - il_giuoco : @Grande__Jack80 Neanche a dire a portieri invertiti -

Infatti avince il Napoli e non il Milan'.vince il Napoli e non il Milan. Maignan ha fatto una parata clamorosa su Di Lorenzo quando il Napoli era in 10. Non so come ha fatto a prendere la palla. I rossoneri anche nel ...Antonio Cassano non ha dubbi: ail Milan non avrebbe portato a casa l' andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. FantAntonio è intervenuto alla ' BoboTv ' per commentare la gara tra le due ...

Cassano sicuro: “Milan-Napoli A portieri invertiti…” ItaSportPress

Infuria la polemica dopo il primo match dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli. Decisione forte della Uefa sulla sfida di San Siro Fa ancora discutere l’arbitraggio di Kovacs… Leggi ...Antonio Cassano, in live con la Bobo TV su Twitch, ha commentato così la vittoria del Milan di ieri sera in Champions League contro il Napoli: “Parto dalla conclusione: il Napoli ...