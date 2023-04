A lei vanno la villa all’Eur e 12.500 euro al mese per i figli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuovo capitolo sul divorzio dell’anno, quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il giudice del tribunale civile di Roma ha emesso la prima sentenza su casa e figli. Una decisione provvisoria, da rispettare fino alla sentenza definitiva. Secondo quanto stabilito dal giudice, la villa all’Eur, casa coniugale dei due ex dove la Blasi vive ancora insieme ai tre figli, rimane alla conduttrice. L’ex capitano della Roma, invece, deve versare un assegno mensile di 12.500 euro per il sostentamento dei figli. Totti-Blasi, 20 anni di amore per immagini guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuovo capitolo sul divorzio dell’anno, quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il giudice del tribunale civile di Roma ha emesso la prima sentenza su casa e. Una decisione provvisoria, da rispettare fino alla sentenza definitiva. Secondo quanto stabilito dal giudice, la, casa coniugale dei due ex dove la Blasi vive ancora insieme ai tre, rimane alla conduttrice. L’ex capitano della Roma, invece, deve versare un assegno mensile di 12.500per il sostentamento dei. Totti-Blasi, 20 anni di amore per immagini guarda le foto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BrunoFiorita : @g_sangiuliano Contiamo su di lei ministro e grazie una dipentente agli uffizi vanno riviste le laure ok una dipent… - MariaGiustizia : RT @marvRossrott: Lei ha vinto il GF e non fa serate se non in compagnia di buoni amici, non fa post contro nessuno , non prova invidia ..… - ClaudiaParmegg1 : @HoaraBorselli Gli articoli vanno letti! Soprattutto perché lei e i suoi colleghi fate titoli imbarazzanti. - Wolf09722148 : RT @BrunaAnnamaria: L' hanno catturata con della frutta per la quale i piccoli vanno matti. I cuccioli sono entrati nella trappola con lei… - Fiorella020020 : RT @BrunaAnnamaria: L' hanno catturata con della frutta per la quale i piccoli vanno matti. I cuccioli sono entrati nella trappola con lei… -