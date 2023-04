A “La favorite” del Donizetti Opera il titolo di “Miglior spettacolo dell’anno”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La commissione della 42a edizione del Premio della critica musicale “Franco Abbiati”, riunitasi mercoledì 19 aprile a Milano, ha assegnato alinaugurale del2022, La, con la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Valentina Carrasco, il Premio Abbiati come “”. È la prima volta che una produzione del festival bergamasco diretto da Francesco Micheli ottiene il massimo riconoscimento tra le categorie previste annualmente dal prestigioso premio. Nel 2020 L’ange de Nisida aveva conquistato il “Premio speciale”, mentre nel 2016 il soprano Carmela Remigio e il direttore d’orchestra Corrado Rovaris erano stati premiati per l’interpretazione di Anna Bolena, primomesso in scena dal ...