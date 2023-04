(Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – La Galleriasi presenta per la prima volta acon la“Sinfonie d’Arte. Capolavori in dialogo tra Modena e”, curata da Anna Orlando e Lucia Peruzzi a Palazzo Doria Carcassi. Realizzata insieme alla, l’esposizione sarà aperta gratuitamente al pubblico dal 21 aprile al 23 luglio 2023. Un percorso espositivo di oltre 30 opere dei massimi capolavori dal Cinquecento al Settecento della Collezioneappartenenti al nucleo genovese e al nucleo modenese – Gioacchino Assereto, Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, Guido Reni, Alessandro Tiarini e Antonio Maria Vassallo, tra gli altri. “– dichiara la presidente Flavia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : A Genova la mostra ‘Sinfonie d’Arte’ organizzata da Bper Banca e Fondazione Carige - #Genova #mostra #‘Sinfonie #d’… - AnsaLiguria : Sinfonie d'arte, capolavori in dialogo tra Modena e Genova. Mostra realizzata da Galleria Bper Banca e Fondazione C… - disorderdrama : [ddrama] Un po' di Bruxelles Mostra di Fanzine + Radio Hito live questa settimana a Genova -… - Ansa_ER : Sinfonie d'arte, capolavori in dialogo tra Modena e Genova. Mostra realizzata da Galleria Bper Banca e Fondazione C… - ledicoladelsud : A Genova la mostra ‘Sinfonie d’Arte’ organizzata da Bper Banca e Fondazione Carige -

La Galleria Bper Banca si presenta per la prima volta acon la"Sinfonie d'Arte. Capolavori in dialogo tra Modena e", curata da Anna Orlando e Lucia Peruzzi a Palazzo Doria Carcassi. Realizzata insieme alla Fondazione Carige, l'..."Questa è la primache facciamo qui ae non è solo unama è un progetto: il progetto della Galleria. La Galleria Bper Banca vuole unire e valorizzare il patrimonio artistico del Gruppo, che è partito come patrimonio Bper ma ...... un cortometraggio ambientato nello spazio postindustriale dell'ex - scalo di Portae volto ad esprimere il senso segreto ed enigmatico dellastessa. Il film, sceneggiato da Ernesto ...

Mostre: a Genova 'Sinfonie d'arte', organizzata da Bper Banca e Fondazione Carige La Repubblica

La Galleria Bper Banca si presenta per la prima volta a Genova con la mostra “Sinfonie d’Arte. Capolavori in dialogo tra Modena e Genova”, curata da Anna Orlando e Lucia Peruzzi a Palazzo Doria Carcas ...La Galleria Bper Banca si presenta per la prima volta a Genova con la mostra "Sinfonie d'Arte. Capolavori in dialogo tra Modena e Genova", a Palazzo Doria Carcassi. (ANSA) ...