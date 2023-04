A che ora è la sentenza del Coni sul ricorso della Juventus: l’orario (Di mercoledì 19 aprile 2023) , 15 punti di penalizzazione A che ora è prevista la sentenza del Collegio di Garanzia dello sport del Coni chiamato a valutare il ricorso della Juventus dopo la penalizzazione di 15 punti in campionato sul caso plusvalenze? C’è grande attesa da parte dei tifosi juventini per sapere se la pesante sanzione inflitta al club verrà confermata o meno. Oggi, 19 aprile 2023, alle ore alle 14:30 si riunisce il Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni. L’attesa dunque è ormai agli sgoccioli. Lo scorso gennaio la Juve ha chiesto la revisione del giudizio emesso dalla Corte d’Appello della Figc contro i 15 punti di penalizzazione ricevuti per il caso plusvalenze. La sentenza dovrebbe arrivare in serata o, al più, nella giornata di domani, 20 aprile. Da ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023) , 15 punti di penalizzazione A che ora è prevista ladel Collegio di Garanzia dello sport delchiamato a valutare ildopo la penalizzazione di 15 punti in campionato sul caso plusvalenze? C’è grande attesa da parte dei tifosi juventini per sapere se la pesante sanzione inflitta al club verrà confermata o meno. Oggi, 19 aprile 2023, alle ore alle 14:30 si riunisce il Collegio di Garanzia dello sport presso il. L’attesa dunque è ormai agli sgoccioli. Lo scorso gennaio la Juve ha chiesto la revisione del giudizio emesso dalla Corte d’AppelloFigc contro i 15 punti di penalizzazione ricevuti per il caso plusvalenze. Ladovrebbe arrivare in serata o, al più, nella giornata di domani, 20 aprile. Da ...

