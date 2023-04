Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Faido1Alessio : A Bankitalia smart working popolare fra giovani e pendolari - fisco24_info : A Bankitalia smart working popolare fra giovani e pendolari: L'istituto, l'atteggiamento del capo influenza gli alt… - Sceltalibera1 : In Bankitalia lavoratori ottengono 12 gg di smart working al mese -

Giovani, pendolari o con figli piccoli. Queste le categorie che hanno maggiormente fatto ricorso, quando le norme glielo consentivano non lo imponevano, alloworkig fra i dipendenti della Banca d'Italia. Come merge da un'analisi sui comportamenti effettivi (e non da un questionario) la propensione al lavoro da remoto è più elevata per chi ha maggiore ...E a seconda del servizio c'è chi largheggia e accontenta i dipendenti, e chi invece stringe le maglie delloworking anche per il tipo di lavoro che si trova a coordinare. L'ultima grana è ...... aggiunge e i nuovi uffici sono ispirati "a modelli di lavoro moderni, con postazioni di lavoro". La Banca d'Italia si adopera da anni per valorizzare il patrimonio artistico del quale è ...

A Bankitalia smart working popolare fra giovani e pendolari ... Agenzia ANSA

ROMA, 19 APR – Giovani, pendolari o con figli piccoli. Queste le categorie che hanno maggiormente fatto ricorso, quando le norme glielo consentivano non lo imponevano, allo smart workig fra i dipenden ...