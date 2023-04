400 sbarcati nelle ultime 24 ore. Sos da 100 a rischio a largo della Libia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Mentre in Senato è iniziato l'esame del decreto Cutro, dalle zone marine di frontiera arrivano notizie di nuovi sbarchi. Oltre 400 persone sono arrivate nelle ultime 24 ore, tra loro i 242 sbarcati ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Mentre in Senato è iniziato l'esame del decreto Cutro, dalle zone marine di frontiera arrivano notizie di nuovi sbarchi. Oltre 400 persone sono arrivate24 ore, tra loro i 242...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lasiciliait : Lampedusa, carretta del mare si capovolge: muore un migrante. In 24 ore quasi 400 sbarcati - Curso28299726 : RT @ravel80262268: Migranti: 1700 sbarcati in due giorni. Nave Diciotti in soccorso di 400 dispersi in mare Abbiamo capito che il blocco na… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Fanno parte di un gruppo di oltre 400 persone i 230 migranti sbarcati questa notte a Crotone. Sono stati intercettati d… - TgrRaiCalabria : Fanno parte di un gruppo di oltre 400 persone i 230 migranti sbarcati questa notte a Crotone. Sono stati intercetta… - assunta_davolio : @fratotolo2 Perché non riaprono Cara Mineo? A Lampedusa sono sbarcati oltre 2000 clandestini in 2 giorni... Come si… -