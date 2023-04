25 aprile, la mozione del centrodestra: “Sia momento di unità, non di attacco agli avversari” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un testo che impegna il Senato a favorire un clima di condivisione intorno alle principali feste nazionali italiane, per «rafforzare i sentimenti di unità nazionale», evitando che invece si trasformino in «occasione per attacchi» agli avversari politici. L’Adnkronos anticipa i contenuti della mozione unitaria che il centrodestra presenterà a Palazzo Madama, in occasione del voto sulle mozioni per il 25 aprile, tra le quali anche quella a prima firma di Liliana Segre. Sempre secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa, la maggioranza, oltre a presentare il proprio testo, sarebbe orientata a votare anche quello della senatrice a vita. La mozione unitaria del centrodestra sul 25 aprile La mozione unitaria di FdI, Lega ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un testo che impegna il Senato a favorire un clima di condivisione intorno alle principali feste nazionali italiane, per «rafforzare i sentimenti dinazionale», evitando che invece si trasformino in «occasione per attacchi»politici. L’Adnkronos anticipa i contenuti dellaunitaria che ilpresenterà a Palazzo Madama, in occasione del voto sulle mozioni per il 25, tra le quali anche quella a prima firma di Liliana Segre. Sempre secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa, la maggioranza, oltre a presentare il proprio testo, sarebbe orientata a votare anche quello della senatrice a vita. Launitaria delsul 25Launitaria di FdI, Lega ...

