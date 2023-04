(Di mercoledì 19 aprile 2023) E sì: mi porto avanti sul 25. Che festeggio ogni anno, sia chiaro, come rievocazione di riconquistata libertà. Ma alla vigilia, un po’ prima, forse una riflessione più ragionata si può tentare. Forse. Lo so: è più difficile farlo con l’avvento di Elly Schlein; lei punta proprio su una overdose di antidi parte e di partito per fare risalire la china al Pd. Ma è la strada giusta ? Antinomia dannosa più allache allaL’impegno a ritrovare un’idea forte del proprio essere di, si può avvitare sulla fissità-anti? No, tranquilli: non mi faccio risucchiare dalla diatriba stucchevole su questo o quel fatto specifico; cerco di ragionare su un piano più alto della contumelia quotidiana, con la “spes contra spem” di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_pucciarelli : Gli operai di Ansaldo a Genova hanni accolto il sindaco di destra Bucci andato lì a commemorare la Resistenza ricop… - miciobello : nel 1994 quando fu eletto Berlusconi a presidente del consiglio ci fu a Milano una grande manifestazione, ora che n… - SecolodItalia1 : 25 Aprile: la destra non è figlia del fascismo e la sinistra dimentica le “tesi di Fiuggi” - Silveri35477658 : RT @Capezzone: Suggerimento (gratis) a politici intelligenti di destra e di sinistra: tacere il più possibile fino al 26 aprile. Nella migl… - BartorelliAnna : RT @Capezzone: Suggerimento (gratis) a politici intelligenti di destra e di sinistra: tacere il più possibile fino al 26 aprile. Nella migl… -

...saggio pubblicato poche settimane fa per Graus Editore e presentato in anteprima lo scorso 4...e comunicative che hanno portato al ribaltamento dei rapporti di forza nel Centro -, in ...Sul Corriere Carlo Verdelli parla del 25e ricorda come tra i frutti della Liberazione ci ... che molti esponenti a vario titolo della prima maggioranza orgogliosamente dipreferirebbero ...1968 " USA, identificato l'uomo che il 4uccise Martin Luther King: si tratta di James E. ... Ciro Principessa, un iscritto al PCI viene accoltellato da Claudio Minetti, un estremista di...

25 Aprile, Aldo Tortorella: "E' venuto il momento di un nuovo antifascismo contro la restaurazione di questa … La Repubblica

Le modifiche alla viabilità per i cantieri del filobus. Rivoluzione filobus a Verona, ci siamo: ecco tutte le modifiche alla viabilità. Come già anticipato, il 21 aprile prende il via il primo grande ...A fare da apripista alle attività nell’ambito della musica registrata del brand è lo stesso Sorriso, che - dopo una serie di singoli pubblicate nelle ultime settimane - a fine aprile spedirà ...