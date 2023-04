25 aprile, faranno l’orso Jj4 eroe della Resistenza (Di mercoledì 19 aprile 2023) D’accordo l’orso, va bene dedicare ore di trasmissioni TV e paginati di giornali alla sua sorte. Sì, ma poi che accade? Ieri mattina solita rassegna stampa, tutti in ansia per l’orso assassino, persino Ornella Muti ha sentito il bisogno di dire la sua, ovviamente una sua politicamente corretta, nel senso che secondo lei l’orso non va toccato. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-8.mp4 Bene, ognuno la pensi come vuole, ma è possibile che praticamente su nessuna prima pagina di nessun giornale ci fosse stata – non dico tanto – un richiamino alla storia dei venti bambini ucraini? Uno aveva solo cinque anni, fucile a freddo durante l’avanzata su Bakhmut dai mercenari russi del gruppo Wagner, i quali, per non perder tempo, e già che c’erano, hanno anche fatto saltare in aria con l’esplosivo una cinquantina ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 19 aprile 2023) D’accordo, va bene dedicare ore di trasmissioni TV e paginati di giornali alla sua sorte. Sì, ma poi che accade? Ieri mattina solita rassegna stampa, tutti in ansia perassassino, persino Ornella Muti ha sentito il bisogno di dire la sua, ovviamente una sua politicamente corretta, nel senso che secondo leinon va toccato. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-8.mp4 Bene, ognuno la pensi come vuole, ma è possibile che praticamente su nessuna prima pagina di nessun giornale ci fosse stata – non dico tanto – un richiamino alla storia dei venti bambini ucraini? Uno aveva solo cinque anni, fucile a freddo durante l’avanzata su Bakhmut dai mercenari russi del gruppo Wagner, i quali, per non perder tempo, e già che c’erano, hanno anche fatto saltare in aria con l’esplosivo una cinquantina ...

