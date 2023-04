-15 cancellato? Clamoroso assist alla Juve in procura: cosa può accadere (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Juventus guarda con fiducia alla possibilità di vedere annullati i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. L'udienza al Collegio di garanzia presso il Coni sul ricorso del club bianconero è terminata dopo due ore e quaranta minuti di dibattimento: è in corso la riunione in camera di consiglio, con la presidente Gabriella Palmieri Sandulli che ha fatto sapere che il dispositivo “arriverà nel minor tempo possibile, compatibilmente con i lavori della camera di consiglio”. La Juve attende fiduciosa, soprattutto alla luce delle parole di Ugo Taucer, procuratore generale dello sport. “Normalmente - ha esordito durante il Collegio di garanzia - c'è la federazione oggi assente e la procura generale che per prassi partecipa con una duplice veste di affiancamento alle procure e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lantus guarda con fiduciapossibilità di vedere annullati i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. L'udienza al Collegio di garanzia presso il Coni sul ricorso del club bianconero è terminata dopo due ore e quaranta minuti di dibattimento: è in corso la riunione in camera di consiglio, con la presidente Gabriella Palmieri Sandulli che ha fatto sapere che il dispositivo “arriverà nel minor tempo possibile, compatibilmente con i lavori della camera di consiglio”. Laattende fiduciosa, soprattuttoluce delle parole di Ugo Taucer,tore generale dello sport. “Normalmente - ha esordito durante il Collegio di garanzia - c'è la federazione oggi assente e lagenerale che per prassi partecipa con una duplice veste di affiancamento alle procure e ...

