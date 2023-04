Hanno aderito lesecondarie di primo grado Convitto e Dante Alighieri e lesecondarie ... I nostri ragazzi ne sono consapevoli e si impegnano, sicon sano spirito di competizione, ...Presente anche una delegazione di tresuperiori italiane. Il presidente verrà accompagnato ... l'estremismo e l'indifferenza, il delirio e la volontà di potenza sono in agguato,in ...... c'è anche una delegazione di tresuperiori italiane. Nella sua visita Mattarella è stato ... l'estremismo e l'indifferenza, il delirio e la volontà di potenza sono in agguato ,in ...

10 scuole si sfidano a calciobalilla: a Siracusa si combatte così l’isolamento da strumenti digitali e si promuove la socializzazione Orizzonte Scuola

La competizione sportiva, facendo ricorso a uno dei giochi da tavolo più popolari, oggi come in passato diventa il pretesto per favorire momenti di socializzazione, superare le differenze, rafforzare ...SERGIO RIZZO - Presso il campo scuola “W. Merlo” di Cuneo si è disputata la seconda giornata del calendario esordienti specificatamente dedicato alle categorie giovanili promozionali. Il pomeriggio è ...