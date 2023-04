10 distributori automatici insoliti e dove trovarli

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Italia è leader a livello internazionale nel settore della distribuzione automatica con oltre 820 mila vending machine installate in tutto il Paese tra aziende, scuole, università, ospedali, uffici…e non solo! CONFIDA, Associazione Italiana Distribuzione Automatica, svela le 10 location più insolitetrovare un distributore automatico in Italia: da un borgo antico di 60 abitanti al parco archeologico del Colosseo, dalla Torre Isozaki, grattacielo più alto d’Italia a una stazione sciistica a 2.654 metri d’altezza, dal distributore automatico itinerante che offre smartphone ricondizionati a quello con gli spuntini per cani fino alla vending machine nel circuito di MotoGP più famoso d’Italia, il Misano World Circuit Marco Simoncelli. “I– spiega Massimo Trapletti Presidente di Confida – svolgono un ruolo ...

...post pandemia Il 2022 si è chiuso con un risultato positivo per il comparto dei... in quelli nei territori della Movida: l'8,8% (il 23% tra i giovani) lo fa quasi sempre, il% almeno una ......post pandemia Il 2022 si è chiuso con un risultato positivo per il comparto dei... in quelli nei territori della Movida: l'8,8% (il 23% tra i giovani) lo fa quasi sempre, il% almeno una ...... ovverocentesimi. In varie parti d'Italia sullo schermo delle macchinette sono comparse scritte ... A quanto risulta, iautomatici colpiti sarebbero tutti di uno stesso marchio.