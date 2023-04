Zelensky visita Avdiivka, punto caldo del fronte orientale (Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita ad Avdiivka, uno dei punti caldi del fronte orientale insieme a Bakhmut. . 18 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente ucraino Volodymyrsi è recato inad, uno dei punti caldi delinsieme a Bakhmut. . 18 aprile 2023

