Zanzara tigre | scattano le attività anti proliferazione del Comune

(Di martedì 18 aprile 2023) Bergamo. L’Amministrazione Comunale, come da prassi consolidata ormai da oltre 15 anni, ha programmato anche per l’anno 2023 lepresso le aree pubbliche per contenere il proliferare della, quale presidio sanitario e limitare i disagi per i cittadini. Essendo “Bergamo città amica delle api” (progetto BEEPATHNET- URBACT.EU) l’Amministrazione Comunale ha deciso di aumentare a 6 la frequenza degli interventilarvicidi eseguiti dalla Società Aprica S.p.A, soggetto gestore del servizio di igiene urbana sul territorio comunale, con inizio dal mese di aprile fino ad ottobre compreso, presso tombini e caditoie stradali, dando priorità alle aree particolarmente critiche. Il prodotto utilizzato, non in vendita al dettaglio, è composto da due bacilli che garscono maggior resistenza e ...

... svolgendo, in tal modo, un'importante azione di contrasto alla proliferazione delle zanzare ""... "Ogni primavera il Comune esegue cicli di trattamento contro le larve dinelle 55 mila ...Lapiù efficace nella trasmissione è la Aedes aegypti, tipica delle regioni tropicali (in Italia non esiste) ma anche la(Aedes albopictus) già segnalata in tutta l'Europa ...... adottando anche in proprio quegli accorgimenti utili a limitare il proliferare delle zanzare, in particolare della(Aedes Albopictus)". "La diffusione della- spiega l'...

Campagna 2023 contro zanzara tigre e zanzara comune ... Comune di Casalecchio di Reno

Per essere realmente efficaci, specie nei confronti delle temutissime zanzare tigre (aedes albopictus) e delle aedes aegypti (veicolo del virus zika), gli interventi vanno posti in essere da subito al ...Per essere realmente efficaci, specie nei confronti delle temutissime zanzare tigre (aedes albopictus) e delle aedes aegypti (veicolo del virus zika), gli interventi vanno posti in essere da subito al ...