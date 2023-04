Zanetti: «Inzaghi? Gran professionalità! Tutti uniti per l’Inter» (Di martedì 18 aprile 2023) Zanetti ha partecipato al Torneo Manlio Selis in Sardegna, dove ha rilasciato un’intervista ad Alessandro Alciato andata in onda durante Supertele su DAZN. Il vice president dell’Inter vuole compattezza in vista del Benfica e non boccia Inzaghi. L’OBIETTIVO – Javier Zanetti è positivo sull’Inter: «Sempre io sono uno molto positivo e fiducioso, nonostante qualche difficoltà che stiamo avendo soprattutto in campionato credo che mercoledì avremo una Grandissima opportunità. Perché l’Inter così differente fra campionato e coppe? È difficile trovare una spiegazione, perché anche noi ci poniamo questa domanda. Però forma parte del momento: la cosa più importante è essere Tutti compatti in vista di questa opportunità che avremo mercoledì. Ai tifosi il ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023)ha partecipato al Torneo Manlio Selis in Sardegna, dove ha rilasciato un’intervista ad Alessandro Alciato andata in onda durante Supertele su DAZN. Il vice president delvuole compattezza in vista del Benfica e non boccia. L’OBIETTIVO – Javierè positivo sul: «Sempre io sono uno molto positivo e fiducioso, nonostante qualche difficoltà che stiamo avendo soprattutto in campionato credo che mercoledì avremo unadissima opportunità. Perchécosì differente fra campionato e coppe? È difficile trovare una spiegazione, perché anche noi ci poniamo questa domanda. Però forma parte del momento: la cosa più importante è esserecompatti in vista di questa opportunità che avremo mercoledì. Ai tifosi il ...

