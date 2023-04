(Di martedì 18 aprile 2023) L’ha mostrato difficoltà fra Serie A e, ma la speranza è che domani esca la versione migliore., ospite di Sky Sport 24, è dell’idea che sia prioritario finire tra le prime quattro. A DUE VOLTI – Federicovaluta la differenza fra le varie competizioni: «Duein stagione? Secondo me questo discorso valeva qualche tempo fa. Adesso è talmente, non vedevi più la possibilità di lottare per lo scudetto e un minimo di calo ci stava. Adesso la corsa per entrare nellaè prioritaria pere Milan, magari è brutto dirlo però è piùche arrivare in fondo a questa. Sappiamo le problematiche economiche, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Zancan: «Inter, più importante la prossima Champions League di questa!» - - min1kid__ : Vi ricordate quando federico zancan parlò di rammarico inter, quando il napoli perse la partita con la lazio - Nicola89144151 : Champions League (domani) - Sky Sport: 21:00 Benfica - Inter (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K; Caressa… -

... diretta su Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi: Benfica vs: FedericoManchester City vs Bayern Monaco : Riccardo ...... Benfica -su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. Diretta gol di Federico. A bordocampo ...Venerdì 7 aprile 2023 ore 17 Salernitana -su Dazn Telecronaca: Stefano Borghi e Simone ... Riccardo Mancini e Massimo Gobbi su Sky Telecronaca: Federicoe Luca Marchegiani Sabato 8 aprile ...

Zancan: «Inter, più importante la prossima Champions League di questa!» Inter-News.it

Uefa Champions League 2022/23, martedì 11 e mercoledì 12 aprile continua la fase a eliminazione diretta con l’andata dei quarti di finale. Pre e postpartita con Anna Billò e i suoi ospiti tra cui, ...Martedì 11 aprile alle 21 in campo Benfica ed Inter, partita in diretta su Sky Sport Uno ... Diretta Gol a cura di Federico Zancan. Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita ...