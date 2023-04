Zak Brown | “Nuovi team in F1? Mi piacerebbe”

(Di martedì 18 aprile 2023) In Formula 1 potrebbero presto arrivare? La risposta è tutt’altro che certa, però se per qualcuno potrebbe essere un problema, per altri invece è una soluzione da accogliere a braccia aperte. Lo svantaggio sarebbe costituito da eventuali minori introiti da parte dei diritti televisivi, perché di fatto ci sarebbe unin più con cui spartirseli. Non la vede così però Zak, amministratore delegato della McLaren. Zak, CEO McLaren – Photo Credit: ZakOfficial Twitter AccountIl CEO di McLaren ha parlato ai microfoni di Associated Press di quanto lui sarebbe favorevole all’ingresso diin Formula 1, ma solo quando ci saranno le condizioni adatte: “Penso che verrà alla luce che tre o quattro squadre ...

'La sensazione è che ci siano tre o quattro squadre molto serie e che presenteranno la candidatura - ha detto, CEO della McLaren . Con le giuste condizioni sarebbe bello vedere la griglia ...In realtà, come affermato dall'Amministratore Delegato, questo progetto aveva già posto le basi nella seconda metà della stagione 2022, ma non era stato messo in risalto per altri problemi ...Le parole di'Siamo orgogliosi di aver raggiunto la prestigiosa Triple Crown come costruttori - ha dichiarato, CEO della McLaren - e nel nostro 60° anno stiamo mettendo in luce l'...

Il CEO McLaren Zak Brown ha parlato dei piani della FIA per ampliare in futuro la griglia di partenza. La federazione internazionale all’inizio di quest’anno ha aveva aperto la procedura formale per l ...Arriva una voce a favore dell'ingresso nel 'Circus' del team Andretti-Cadillac, è quella del CEO McLaren Zak Brown: "In tre o quattro sono pronti a candidarsi per entrare in F1, a me piacerebbe una gr ...