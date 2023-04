Yellowstone si concluderà con la stagione 5 per via delle liti tra Kevin Costner e Taylor Sheridan [RUMOR]

Secondo un nuovo report del New York Post, la fine disarebbe ormai prossima. Fonti vicine alla produzione suggerirebbero che la serie di successo sicon la messa in onda dei restanti episodi della quinta stagione per via delle ...si: la serie con Kevin Costner sembra sia destinata a finire presto per dare spazio a un'estensione ideata da Taylor Sheridan e con star Matthew McConaughey . Paramount Global e ...Secondo un nuovo report del New York Post, la fine disarebbe ormai prossima. Fonti vicine alla produzione suggerirebbero che la serie di successo sicon la messa in onda dei restanti episodi della quinta stagione per via delle ...

Yellowstone si concluderà con la stagione 5 per via delle liti tra ... Movieplayer