Xiaomi e Leica vogliono sbaragliare la concorrenza con lo Xiaomi 13 Ultra

...live streaming andata in onda anche sul canale YouTube ufficiale diItalia con traduzione in tempo reale nella nostra lingua, è stata messa sin da subito in evidenza la partnership con...Durante l'evento di lancio che si sta svolgendo proprio in questo momento,ha annunciato il suo flagship definitivo, progettato a stretto contatto con Sony e13 Ultra .13 Ultra è stato pensato per essere sostanzialmente prima fotocamera e poi smartphone . Il rapporto stretto traha portato alla realizzazione di un ...hanno collaborato con Adobe per integrare i profili delle lenti direttamente in Lightroom e Photoshop. ACCESSORIha realizzato anche una serie di accessori per permettere all'...

Articolo in aggiornamento... Durante l'evento di lancio che si sta svolgendo proprio in questo momento, Xiaomi ha annunciato il suo flagship definitivo, progettato a ...Tutto partì nel 2020 con Xiaomi 10 Ultra, proseguendo nel 2021 con uno Xiaomi 11 Ultra e il suo peculiare second display, e infine nel 2022 Xiaomi 12S Ultra puntò tutto sulla fotocamera. Con questo ...