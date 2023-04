WWE | Una buona puntata di Raw vede i propri ascolti rimanere stabili

(Di martedì 18 aprile 2023) La scorsa notte è andata in onda su USA Network lasettimanale di Monday Night Raw, laper quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di circa 1.815.000 spettatori e un rating nella fascia demografica di 0.58.invariati Lo show rosso questa settimananumericostanti, visto che ha fatto segnare praticamente quasi gli stessidella settimana precedente (1.818.000 spettatori), classificandosi questa settimana al 4° posto della classifica dei migliori 150 show via cavo della serata. WWE Raw last night on USA Network (8-11pm):1,815,000 viewersP18-49 rating: 0.58#4 cable original in P18-49 for Monday according to Showbuzz pic.twitter.com/YV4XiMWaHA— Wrestlenomics ...

