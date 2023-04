WWE: Ufficiale il 3 vs 3 di Backlash, la Bloodline sfida Kevin Owens, Sami Zayn e Riddle (Di martedì 18 aprile 2023) La WWE, poco prima della puntata di Raw, ha ufficializzato il 3 vs 3 ormai scritto da settimane per Backlash. Kevin Owens, Sami Zayn e Riddle sfideranno gli Usos e Solo Sikoa in quel di Puerto Rico il prossimo 6 maggio, nel primo Premium Live Event post-Wrestlemania. BREAKING: @WWEUsos & @WWESoloSikoa of #TheBloodline will take on @SuperKingofBros & Undisputed WWE Tag Team Champions @FightOwensFight & @SamiZayn at #WWEBacklash! pic.twitter.com/8Qs96eeTf6— WWE (@WWE) April 17, 2023 Leggi su zonawrestling (Di martedì 18 aprile 2023) La WWE, poco prima della puntata di Raw, ha ufficializzato il 3 vs 3 ormai scritto da settimane persfideranno gli Usos e Solo Sikoa in quel di Puerto Rico il prossimo 6 maggio, nel primo Premium Live Event post-Wrestlemania. BREAKING: @WWEUsos & @WWESoloSikoa of #Thewill take on @SuperKingofBros & Undisputed WWE Tag Team Champions @FightFight & @at #WWE! pic.twitter.com/8Qs96eeTf6— WWE (@WWE) April 17, 2023

