WWE: Ufficiale Cody Rhodes vs Brock Lesnar a Backlash, stanotte scintille a distanza tra i due (Di martedì 18 aprile 2023) Due settimane fa, nella puntata post WrestleMania, Brock Lesnar ha sorpreso tutti fingendo dapprima un’alleanza con Cody Rhodes per poi colpirlo a tradimento prima che il loro match contro la Bloodline iniziasse. Un attacco devastante, come visto altre volte, quello di Lesnar che ha ferito Cody, ma non l’ha certo messo fuori gioco. L’American Nightmare è salito sul ring stanotte a Raw in cerca di vendetta, non l’ha ottenuta, ma ha ottenuto un match a Backlash, che sarà sicuramente il main event dell’evento. “Sei un codardo” Cody senza mezzi termini ha subito chiamato sul ring Lesnar, ma al posto della bestia si è presentato Adam Pearce che ha cercato di dissuadere l’American Nightmare provando a far leva ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 18 aprile 2023) Due settimane fa, nella puntata post WrestleMania,ha sorpreso tutti fingendo dapprima un’alleanza conper poi colpirlo a tradimento prima che il loro match contro la Bloodline iniziasse. Un attacco devastante, come visto altre volte, quello diche ha ferito, ma non l’ha certo messo fuori gioco. L’American Nightmare è salito sul ringa Raw in cerca di vendetta, non l’ha ottenuta, ma ha ottenuto un match a, che sarà sicuramente il main event dell’evento. “Sei un codardo”senza mezzi termini ha subito chiamato sul ring, ma al posto della bestia si è presentato Adam Pearce che ha cercato di dissuadere l’American Nightmare provando a far leva ...

