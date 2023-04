WWE | Trish Stratus ha spiegato i motivi che l’hanno portata a tradire Becky Lynch e Lita

(Di martedì 18 aprile 2023) Nel giro di poco in WWE può cambiare tutto, amicizie e alleanze distrutte per invidia e gelosia e l’ultimo dei casi è stato il tradimento diverso. Dopo aver accompagnato le campionesse di coppia a WrestleMania, nel giro di dieci giorniha rivelato le sue vere intenzioni mettendo fuori gioco, per poi prendere il suo posto e perdere il match con i titoli di coppia in palio, concludendo con un attacco a. Apparentemente non c’erano motivazioni dietro questo voltafaccia, ma stanotteha preso la via del ring per spiegare il motivo delle sue azioni. “Neanche un grazie” Come annunciato alla vigilia sui social, ...

La Hall of Famer canadese torna sul ring, questa volta per parlare dell'attacco perpetrato ai danni di The Man la settimana scorsa ...Becky Lynch ha annunciato su Twitter che non prenderà parte alla puntata di RAW di questa notte: ma quali sono i motivi di questa scelta