WWE | Nasce un’alleanza | a breve termine | tra Bloodline e Judgment Day Per Sikoa altra vittoria importante

(Di martedì 18 aprile 2023) Quando al prossimo PLE della WWE, Backlash, mancano ancora circa venti giorni, alcune storie iniziano ad intrecciarsi tra di loro in attesa delle rese dei conti che avverranno il 6 maggio in Porto Rico. È sicuramente il caso dello strana alleanza traDay avvenuta stanotte a Raw, questione di affari e opportunità sotto la regia, a distanza, del Tribal Chief Roman Reigns. “Per ora…” La puntata di Raw di stanotte è stata aperta, come in tante altre occasioni, dallaancora orfana dell’Head of Table, l’Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns, il quale però segue tutto a distanza e dà ordini tramite Paul Heyman. Proprio il Wise Man, dopo aver accolto ilDay sul ring, ha descritto la nascita di, specificando che sarà a ...