WWE | Le gemelle Cavinder | star dei social | inizieranno ad allenarsi a breve al Performance Center | ma non sono ancora sotto contratto

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 18 aprile 2023) Da qualche tempo la WWE ha lanciato il NIL (Next In Line) Program dedicato alla ricerca di giovani talenti del college, provenienti da vari ambiti sportivi, che possano un giorno diventare delle Super. I prescelti potrannoladi Orlando e ad alcuni di essi, alla fine, sarà offerto un. Tra queste figurano leHaley e Hanna, giocatrici di basket a livello di college, nonché vere e propriedei, seguitissime soprattutto su TikTok. Le nuove Bella Twins? Durante una intervista con The Street, Jeff Hoffman di Everett Sports Marketing, che si è presentato come agente delle, ha rivelato che Haley e Hanna ...