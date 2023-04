WTA Stoccarda 2023 | vittorie di Badosa | Krejcikova ed Ostapenko Eliminate Raducanu e Samsonova

(Di martedì 18 aprile 2023) Calato il sipario su questa giornata di incontri sulla terra rossa del WTA500 di. Preso atto del ritiro di Martina Trevisan nel match che vedeva opposta la toscana alla brasiliana Beatriz Haddad Maia, altri cinque match si sono disputati quest’oggi. Segnali di risveglio da Paula: la spagnola (n.31 del ranking) ha rifilato un perentorio 6-1 6-1 alla russa Daria Kasatkina (n.7 del ranking), qualificandosi per gli ottavi di finale dove ci sarà il derby con Cristina Bucsa (n.77 del mondo). Missione compiuta anche da parte della ceca Barbora(n.12 WTA), che si è confermata grande interprete del rosso, visto il 6-2 6-0 rifilato all’altra russa Liudmila. Una partita dominata dalla ceca che negli ottavi incrocerà la testa di serie n.2, Aryna Sabalenka. Niente da fare per Emma ...

Paula Badosa non superava una top 10 da 12 mesi esatti: lo scorso anno, nei quarti di, ... La spagnola è attesa ora al secondo turno dalla connazionale Cristina Busca (77). Quest'ultima ha ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di mercoledì 19 aprile del torneodi2023. Tante le big che esordiscono sul Centre Court del torneo tedesco: in apertura troviamo Maria Sakkari e Karolina Pliskova, poi toccherà alla finalista dello scorso Roland Garros, ...Dura poco più di un set il torneo500 diper la migliore delle azzurre, Martina Trevisan . Opposta a Beatriz Haddad Maia , dopo un primo set lottato e perso per 5 - 7, sull'1 - 1 del secondo parziale l'azzurra deve ...

Wta Stoccarda, rimpianto Trevisan: si ritira al primo turno Corriere dello Sport

Ottimo esordio di Paula Badosa che esordisce al Porsche Tennis Grand Prix con un doppio 6-1 contro la testa di serie numero 7, Daria Kasatkina, in soli 70 minuti. La spagnola aveva perso gli ultimi du ...Tennis | Interviste | Coco Gauff è forse una delle più deluse, tra le top-10 almeno, di questa prima parte di stagione. Pochi risultati veri, molte delusioni tra cui ...