Wta Stoccarda 2023, Trevisan alza bandiera bianca: ritiro nel secondo set contro Haddad Maia (Di martedì 18 aprile 2023) Termina subito l’avventura di Martina Trevisan nel ricco WTA 500 di Stoccarda, dove l’azzurra è stata costretta al ritiro durante il suo match d’esordio. La tennista toscana aveva perso il primo set per 7-5 e si trovava 1-1 nel secondo parziale quando ha deciso di alzare bandiera bianca e stringere la mano alla brasiliana Beatriz Haddad-Maia dopo un consulto con la fisioterapista del torneo. Un problema alla coscia che Martina si portava dietro sin dallo scorso fine settimana in Billie Jean King Cup, con una vistosa fasciatura presente sulla sua gamba destra. Dopo un primo set molto lottato e perso anche avendo avuto delle occasioni por portarlo a casa (tre set point consecutivi sul 5-4 e servizio), la numero uno d’Italia ha ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Termina subito l’avventura di Martinanel ricco WTA 500 di, dove l’azzurra è stata costretta aldurante il suo match d’esordio. La tennista toscana aveva perso il primo set per 7-5 e si trovava 1-1 nelparziale quando ha deciso diree stringere la mano alla brasiliana Beatrizdopo un consulto con la fisioterapista del torneo. Un problema alla coscia che Martina si portava dietro sin dallo scorso fine settimana in Billie Jean King Cup, con una vistosa fasciatura presente sulla sua gamba destra. Dopo un primo set molto lottato e perso anche avendo avuto delle occasioni por portarlo a casa (tre set point consecutivi sul 5-4 e servizio), la numero uno d’Italia ha ...

