World Series, Lippolis: “Brindisi non darà spallata a Cagliari, ma vogliamo chiudere subito” (Di martedì 18 aprile 2023) Brindisi fa sul serio e sta cercando in tutti i modi di portare le World Series in Puglia: tutta la macchina organizzativa si è messa in moto e il Presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis ci ha parlato della grande possibilità che si è presentata alla città e all’intera regione. Sono note le grandi possibilità economiche che un evento di questa portata offre ad un territorio. Proprio per questo motivo, cui si aggiunge un’intera regione che sta facendo il tifo per vedere Luna Rossa e una manifestazione del genere dal vivo, Brindisi vuole chiudere il prima possibile. World Series, parla Lippolis: “Noi siamo pronti” Alla domanda se questo potesse essere definito un tentativo di sorpasso su ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 18 aprile 2023)fa sul serio e sta cercando in tutti i modi di portare lein Puglia: tutta la macchina organizzativa si è messa in moto e il Presidente di ConfindustriaGabriele Menottici ha parlato della grande possibilità che si è presentata alla città e all’intera regione. Sono note le grandi possibilità economiche che un evento di questa portata offre ad un territorio. Proprio per questo motivo, cui si aggiunge un’intera regione che sta facendo il tifo per vedere Luna Rossa e una manifestazione del genere dal vivo,vuoleil prima possibile., parla: “Noi siamo pronti” Alla domanda se questo potesse essere definito un tentativo di sorpasso su ...

